У российского тенниса появилось тайное оружие. Карацев шокирует Австралию

Дебютант турниров «Большого шлема» Аслан Карацев в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии отдал всего один гейм белорусу Егору Герасимову.

Пока в среду на центральных кортах «Мельбурн парка» Си Сувэй готовила сенсацию, выбивая с Australian Open восьмую ракетку турнира Бьянку Андрееску, а россиянка Дарья Касаткина почти на равных сражалась с одним из фаворитов турнира Ариной Соболенко, на далеком 17-м корте происходили не менее судьбоносные события. Счет 6:1, 6:0, 6:1 встречается на «Шлемах» нечасто, и обычно что-то похожее происходит во встречах топ-игроков, таких как Новак Джокович или Рафаэль Надаль, с соперниками заметно ниже их классом. Здесь же встречались 79-я и 114-я ракетки мира, и при этом доминировал теннисист, стоящий в рейтинге на три с лишним десятка позиций ниже. Его зовут Аслан Карацев. Если вы до сих пор о нем ничего не знаете, запомните это имя.

Мужской вариант Золушки

Карацев в свои 27 лет до нынешнего февраля вообще никогда не играл в основных сетках турниров «Большого шлема». И до старта на Australian Open вообще имел в послужном списке всего три победы в АТР-туре, причем первую и вторую разделяют почти пять лет. И вообще последние месяцы для Карацева — история, которой обзавидуется любая Золушка. Естественно, с поправкой, что волшебство здесь было помножено на адский труд, а в роли принца выступил сам Аслан.

2020-й для российских теннисных болельщиков был временем восхищения взлетом Андрея Рублева — теннисист, давно подававший надежды, ворвался в мировую элиту, выиграл за год пять титулов и стал игроком топ-10. Словом, реализовал свой потенциал. Немного в тени этой истории развивалась другая, очень похожая. Разница лишь в масштабах — победы, титулы и подъем в рейтинге здесь тоже в наличии. Главным героем этой повести стал Карацев.

Удивительно, но даже Гугл дает взаимоисключающую информацию о том, когда и где родился Аслан — сомнений нет лишь в дате, 4 сентября. По одним данным, это 1992 год и Москва, по другим, зафиксированным и на официальном сайте АТР — 1993-й и Владикавказ. Это наглядно показывает, что пристальным вниманием публики Карацев никогда избалован не был.

Зато в кругах специалистов игрок, еще в юности переехавший в Таганрог и тренировавшийся под руководством Александра Куприна, в начале 10-х считался очень перспективным. Уже в 2011-м Карацев стал играть на «Фьючерсах», перебрался на подготовку в Германию, а в 2013-м взял три титула младшей серии. После этого ему дали wild card на турнир АТР в Петербурге, где он дебютировал поражением от входившего тогда в топ-20 Михаила Южного. При этом юный теннисист выиграл у обладателя Кубка Дэвиса первый сет на тай-брейке.

В 2014-м Карацев прошел квалификацию на «Кубке Кремля». Любопытный факт — там он во втором круге отбора обыграл в трех партиях Даниила Медведева, стоявшего тогда 649-м в мировом рейтинге. Первая в карьере победа в АТР-туре пришла к Карацеву через год, когда он на том же «Кубке Кремля» обыграл уже знакомого ему Южного. К тому моменту он уже успел побывать 153-й ракеткой мира и сыграть в четырех финалах «Челленджеров», один из которых стал победным.

— Четко придерживался плана на матч с Южным и действовал надежно, — говорил сам игрок в интервью. — В следующей игре с Филиппом Кольшрайбером не хватило в первую очередь опыта. Мое нынешнее 184-е место не предел. Задача — войти в первую сотню.

Кроме того, в 2015-м Аслан вошел в число кандидатов в сборную России и выиграл серебряную медаль Универсиады — в корейском Кванджу он уступил в финале восходящей корейской звезде Хен Чуну. Казалось, все идет по восходящей, и это начало большого и светлого пути. Но внезапно Карацев пропал с радаров.

Возвращение на орбиту

— Аслан был нашим тайным оружием в парах, без шуток, — сказал Даниил Медведев после победы на Кубке АТР в минувшее воскресенье. — Нам просто не удалось его продемонстрировать.

Эти слова четвертой ракетки мира многие не восприняли всерьез, а зря. Да, Карацев на командном турнире уступил во всех трех матчах, не имевших уже турнирного значения. Но вместе с тем он находится в отличной форме, которую тренировки с Медведевым и Рублевым только подчеркнули.

А ведь пару лет назад казалось, что его карьера как теннисиста подошла к концу. К июлю 2017-го Карацев выбыл из топ-500 рейтинга и продолжил падать дальше. К концу того года он находился на 747-м месте и вновь стал играть «Фьючерсы». Ряд удачных выступлений поднял его вверх, и после этого началось длительное и медленное восхождение. 2020-й Аслан начинал в конце третьей сотни рейтинга.

— У меня были разные проблемы, отсутствовали спонсоры, потом начались травмы, не было личного тренера, — говорил сам Карацев в интервью «СЭ». — Я тренировался в хороших местах: в Германии или Барселоне, но люди, со мной работавшие, не подходили мне.

Ключевым, по мнению Аслана, стал выбор нового тренера — с 2019 года он живет в Минске и сотрудничает с Егором Яцюком. По словам игрока, они со специалистом отлично понимают друг друга, и это помогло им подготовиться к сезону-2020. Его Карацев начал с финала «Челленджера» в Бангкоке и 1 турнира в Нур-Султане, остановленного из-за пандемии. В поисках игровой практики россиянин на время паузы отправился в США.

А дальше все было стремительно. После возобновления сезона Карацев в 20 матчах на «Челленджерах» выиграл 18, трижды подряд дойдя до финалов и взяв два титула, в Праге и Остраве. Причем среди соперников там были такие известные игроки как Эрнест Гулбис, Иржи Веселы, Стэн Вавринка. Это подняло россиянина на прежде недосягаемую высоту — он стал 114-м в рейтинге и после паузы длиной в четыре года вернулся в АТР-тур. В октябре в знаковом для себя месте, Петербурге, Аслан в первом круге одержал вторую победу в карьере на таком уровне, победив американца Тенниса Сандгрена. А затем дал бой Карену Хачанову.

Ударно завершив сезон, Карацев и в новом не сбавляет оборотов. Он прошел квалификацию на Australian Open, вернулся в сборную на Кубке АТР. А затем удачно стартовал в Мельбурне — трехсетовая победа над итальянцем Джанлукой Магером и разгром Герасимова. Таким образом, Карацев наконец исполнит свою мечту и станет игроком топ-100. А еще он за две победы на «Шлеме» получит в Мельбурне минимум 166 тысяч долларов призовых — при том, что за всю предыдущую карьеру заработал примерно 413 тысяч! Следующим соперником Карацева будет аргентинец Диего Шварцман, с которым тоже вполне можно побороться.

— Для начала моя цель — выступить в основной сетке Australian Open, — говорил Аслан прошлой осенью. — Затем — попасть в топ-50, а потом уже в топ-20. Я считаю, что по игре я не уступаю ребятам, которые стоят выше в рейтинге. Мои проблемы больше были в голове.

Открытый чемпионат Австралии. Второй круг

Мужчины

Аслан Карацев (Россия, Q) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:1, 6:0, 6:1

Диего Шварцман (Аргентина, 8) — Антуан Мюллер (Франция, LL) — 6:2, 6:0, 6:3

Мартон Фучович (Венгрия) — Станислас Вавринка (Швейцария, 17) — 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6 (11:9)

Женщины

Анастасия Потапова (Россия) — Тимеа Бабош (Венгрия, Q) — 6:2, 6:4

Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Дарья Касаткина (Россия) — 7:6 (7:5), 6:3

Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Людмила Самсонова (Россия, Q) — 6:3, 6:1

Серена Уильямс (США, 10) — Нина Стоянович (Сербия) — 6:3, 6:0