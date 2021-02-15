Медведев разгромил американца ради рекорда. Даниил ждет в четвертьфинале Рублева

Лучший теннисист России впервые выиграл на Australian Open четыре матча подряд. На новую победу ушло всего полтора часа.

Australian Open. Мужчины

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 4) — Маккензи Макдональд (США) — 6:4, 6:2, 6:3

На пути к первому четвертьфиналу Australian Open в карьере Даниилу Медведеву нужно было пройти 192-ю ракетку мира Маккензи Макдональда. В интервью после прошлого матча россиянин внезапно для многих нашел схожие черты в стилях игры американца и швейцарца Роджера Федерера. На деле же абсолютно все ставили на Медведева — на победу россиянина давали около 90 процентов, и это оказались легкие деньги.

Медведев снова создает себе проблемы

Матчи Медведева на Australian Open проходят под вывеской «Создай себе проблемы сам». Четвертая ракетка мира решил не изменять своей традиции и так же начал свой матч, с легкостью проиграв американцу пять розыгрышей подряд. Но сегодня у Дани появился неожиданный помощник — солнце, вынудившее Маккензи допустить две двойные ошибки подряд. Сильной стороной Медведева в этой игре наконец стала подача, а Макдональд неплохо принимал ударами слева и справа.

Чтобы противостоять россиянину приходилось искать разные способы, кроме игры на задней линии (Даниил слишком в этом хорош!). И за счет выхода к сетке американец даже взял несколько очков. На этом все и закончилось — Маккензи просто не знал, что делать с таким Медведевым. Самым опасным было то, что иногда и первая ракетка России не до конца осознает, как поступить с самим собой — так что мы просто видим матч двух Даниилов. Но сегодня в первом сете россиянин решил не отягощать себя лишними проблемами — взять хотя бы очко было для Маккензи за счастье.

В концовке первой партии Макдональд взял свою подачу под ноль — скорее, можно сказать, что Медведев позволил ему это сделать. Все-таки великим комбинатором на корте сегодня был он. На этом россиянин решил не останавливаться — имея сетбол, Даня проигрывает подачу, и следующий сет. И только с третьего сетбола берет партию — вместо закономерных 6:2 сет закончен со счетом 6:4.

18 победа подряд

Возможно, Медведеву так понравилось выигрывать в пятисетовых матчах, что он продолжил отдавать геймы на старте второй партии. Или просто россиянин был еще в стадии вхождения в свою лучшую форму, которую стандартно набирает через участие в турнирах. Задобрив соперника, назвав стиль Макдональда похожим на игру Федерера еще в послематчевом интервью после победы над Краиновичем, Медведев без напряга берет у американского «Роджера» несколько геймов подряд. Маккензи же играет на грани фола, постоянно отправляя мяч низко над сеткой и ошибаясь. Медведев заканчивает сет со счетом 6:2, не позволяя сопернику выигрывать геймы в концовке по примеру первой партии.

2?6? minutes.



That's all it took for @DaniilMedwed to snatch the second set 6-2 over McDonald.



The fourth seed is a set away from his first #AusOpen quarterfinal.#AO2021 pic.twitter.com/rHXZh5ftwF — #AusOpen (@AustralianOpen) February 15, 2021

В третьей партии Дане нужно было выигрывать матч и не повторять истории с сербом Краиновичем. Но также легко закончить сет не удалось — куда-то пропала подача, а американец внезапно начал лидировать. Маккензи мог бы даже сделать брейк, но Медведев отыгрался со счета 0:30. Но Макдональд так просто матч не отдавал, цепляясь мертвой хваткой в каждый розыгрыш — нужно было каким-то образом спасать исход этой встречи. В какой-то момент напряжения или перегрева на солнце начала сбоить система, приписывая несуществующие ауты после приемов Даниила.

Маккензи гнул свою линию, нанося удары в левый угол и ожидая осторожности от Медведева. А потом внезапно решил нарушить правило не менять выигрышную тактику и дал возможность Даниилу сделать брейк. После этого россиянин уже не отдал инициативу, хотя в последнем гейме даже было ровно. Но три крутых приема подряд — и 4-я ракетка мира впервые в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Игра длилась меньше полутора часов — самый быстры матч россиянина на нынешнем турнире. Такой легкий поединок был очень нужен прежде всего Даниилу для восстановления перед следующей стадией турнира.

.@DaniilMedwed only needed 1hr and 29mins against Mackenzie McDonald to stroll into the quarterfinals 6-4 6-2 6-3 ?



He becomes the 2nd Russian through to the final 8 with Rublev looking to make it 3/3 next up ??#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/xj2DnCBsB8 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 15, 2021

18 победа подряд — гроссмейстерский результат. Во флеш-интервью после игры Медведев рассказал, что надеется сыграть с Андреем Рублевым в четвертьфинале. И в случае выхода в Мельбурне в полуфинал Даниил впервые в своей карьере станет третьей ракеткой мира.