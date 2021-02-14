Карацев в Австралии — будет ли продолжение сказки?
Стыдно признаться, но до этого Australian Open никогда не слышал об Аслане Карацеве. А наш теннисист, стартовав в квалификации, вынес уже двух парней из топ-20 и вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»! Начал копаться в его биографии и понял, что мое невежество простительно. Человек выстрелил фактически из ниоткуда.
27 лет, родом из Владикавказа. В 2017-м, когда наша будущая большая тройка — Медведев, Хачанов, Рублев — уже уверенно поднималась наверх (21-летний Даня закончил год 65-м, его ровесник Карен — 45-м, 20-летний Андрей — 39-м), Карацев вылетел из топ-500, упал до 747-го места и играл даже не в челленджерах, а во фьючерсах — это по нашим футбольным меркам что-то вроде ПФЛ, а по заокеанским хоккейным — даже не АХЛ, а лига Восточного побережья. А ведь ему было уже 24.
С 2019 года тренируется в Минске. Прошлый год Карацев закончил на 112-м месте в рейтинге. К Новому году у него было всего два выигранных матча в основных сетках турниров серии АТР. Более того, с 2016-го по октябрь 2020-го он в них вообще не играл! Вот его места в мировом рейтинге за последние годы: 2017-й — 621, 2018-й — 485, 2019-й — 289, 2020-й — 112. В сотне лучших Аслан не был вообще никогда.
И вдруг такой феноменальный прорыв, да где — на Открытом чемпионате Австралии! С 6:3, 6:3, 6:3 у девятой ракетки мира Диего Шварцмана из Аргентины и камбэком с 0-2 в первом пятисетовом матче в его жизни — против 19-й ракетки планеты канадца Феликса Оже-Альяссима. В двух первых сетах Аслан взял всего четыре гейма — а потом выиграл матч!
Теперь Карацева ждет четвертьфинал с Григором Димитровым. Болгарин сказал, что не знал Аслана до этого турнира. Эти слова примиряют меня с тем, что теннис я знаю по верхам. Уж если один из сильнейших теннисистов-профессионалов не имел о нем понятия...
Каких чудес только не бывает в большом спорте.
Наблюдаем и болеем за нашего теннисиста. Неужели продолжение этой сказки возможно? И что будет с Карацевым дальше?
Дебютантов в четвертьфинале не было 25 лет
Аслан Карацев установил новый рекорд для российских дебютантов турниров «Большого шлема». Ранее лучший результат принадлежал Марату Сафину, который на первом для себя турнире — «Ролан Гаррос-1998» — остановился в шаге от выхода в полуфинал, уступив французу Седрику Пьолину. Карацев стал первым за последние 25 лет новичком мэйджоров, которому удалось добраться до четвертьфинала. В 1996 году такой же дебют удался на Уимблдоне немцу Алексу Радулеску. Некоторые цифры на эту тему собрал Кирилл Бурдаков.
Карацев — 14-й в истории победитель квалификации, которому удалось пробиться в восьмерку сильнейших. В XXI веке подобный путь проделывали только два спортсмена — Жиль Мюллер из Люксембурга и австралиец Бернард Томич. А вот пройти в полуфинал за всю историю смогли только четыре квалифаера — Боб Джилтинен, Джон Макинрой, Филипп Девульф и Владимир Волчков. Кстати, в Мельбурне выходцам из квалификации приходится особенно тяжело. До Карацева в восьмерку сильнейших пробивались Боб Джилтинен в 1977 году и Горан Иванишевич в 1989-м.
За три дня Карацев дважды победил соперников из двадцатки мирового рейтинга, существенно обновив личный рекорд. Ранее Аслан всего два раза проходил соперников из верхней полусотни. В Санкт-Петербурге он победил американца Тенниса Сандгрена (48-е место), а швейцарец Стэн Вавринка (16-е место) не вышел на матч из-за травмы.
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