Игорь Рабинер — о главной российской сенсации Australian Open

Стыдно признаться, но до этого Australian Open никогда не слышал об Аслане Карацеве. А наш теннисист, стартовав в квалификации, вынес уже двух парней из топ-20 и вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»! Начал копаться в его биографии и понял, что мое невежество простительно. Человек выстрелил фактически из ниоткуда.

27 лет, родом из Владикавказа. В 2017-м, когда наша будущая большая тройка — Медведев, Хачанов, Рублев — уже уверенно поднималась наверх (21-летний Даня закончил год 65-м, его ровесник Карен — 45-м, 20-летний Андрей — 39-м), Карацев вылетел из топ-500, упал до 747-го места и играл даже не в челленджерах, а во фьючерсах — это по нашим футбольным меркам что-то вроде ПФЛ, а по заокеанским хоккейным — даже не АХЛ, а лига Восточного побережья. А ведь ему было уже 24.

С 2019 года тренируется в Минске. Прошлый год Карацев закончил на 112-м месте в рейтинге. К Новому году у него было всего два выигранных матча в основных сетках турниров серии АТР. Более того, с 2016-го по октябрь 2020-го он в них вообще не играл! Вот его места в мировом рейтинге за последние годы: 2017-й — 621, 2018-й — 485, 2019-й — 289, 2020-й — 112. В сотне лучших Аслан не был вообще никогда.

И вдруг такой феноменальный прорыв, да где — на Открытом чемпионате Австралии! С 6:3, 6:3, 6:3 у девятой ракетки мира Диего Шварцмана из Аргентины и камбэком с 0-2 в первом пятисетовом матче в его жизни — против 19-й ракетки планеты канадца Феликса Оже-Альяссима. В двух первых сетах Аслан взял всего четыре гейма — а потом выиграл матч!

Теперь Карацева ждет четвертьфинал с Григором Димитровым. Болгарин сказал, что не знал Аслана до этого турнира. Эти слова примиряют меня с тем, что теннис я знаю по верхам. Уж если один из сильнейших теннисистов-профессионалов не имел о нем понятия...

Каких чудес только не бывает в большом спорте.

Наблюдаем и болеем за нашего теннисиста. Неужели продолжение этой сказки возможно? И что будет с Карацевым дальше?

Дебютантов в четвертьфинале не было 25 лет

Аслан Карацев установил новый рекорд для российских дебютантов турниров «Большого шлема». Ранее лучший результат принадлежал Марату Сафину, который на первом для себя турнире — «Ролан Гаррос-1998» — остановился в шаге от выхода в полуфинал, уступив французу Седрику Пьолину. Карацев стал первым за последние 25 лет новичком мэйджоров, которому удалось добраться до четвертьфинала. В 1996 году такой же дебют удался на Уимблдоне немцу Алексу Радулеску. Некоторые цифры на эту тему собрал Кирилл Бурдаков.

Российские дебютанты, прошедшие первый круг турнира Большого шлема. Фото «СЭ»



Карацев — 14-й в истории победитель квалификации, которому удалось пробиться в восьмерку сильнейших. В XXI веке подобный путь проделывали только два спортсмена — Жиль Мюллер из Люксембурга и австралиец Бернард Томич. А вот пройти в полуфинал за всю историю смогли только четыре квалифаера — Боб Джилтинен, Джон Макинрой, Филипп Девульф и Владимир Волчков. Кстати, в Мельбурне выходцам из квалификации приходится особенно тяжело. До Карацева в восьмерку сильнейших пробивались Боб Джилтинен в 1977 году и Горан Иванишевич в 1989-м.

Квалифаи в четвертьфиналах турниров «Большого шлема». Фото «СЭ»

За три дня Карацев дважды победил соперников из двадцатки мирового рейтинга, существенно обновив личный рекорд. Ранее Аслан всего два раза проходил соперников из верхней полусотни. В Санкт-Петербурге он победил американца Тенниса Сандгрена (48-е место), а швейцарец Стэн Вавринка (16-е место) не вышел на матч из-за травмы.