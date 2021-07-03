Звонарева вместе с Зигемунд выиграли во втором круге парного разряда Уимблдона
20:13
Россиянка Вера Звонарева вместе с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд выиграли во втором круге парного разряда Уимблдона.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 11) — Кейтлин Кристиан/Нао Хибино (США/Япония) — 6:2, 6:2
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