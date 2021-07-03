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Федерер обыграл Норри и вышел в четвертый раунд Уимблдона

20:14
Роджер Федерер. Фото AFP
Роджер Федерер. Фото AFP
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил британца Кэмерона Норри (6:4, 6:4, 5:7, 6:4) в третьем раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 36 минут. Следующим соперником Федерера станет итальянец Лоренцо Сонего.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Роджер Федерер (Швейцария, 6) — Кэмерон Норри (Великобритания, 29) — 6:4, 6:4, 5:7, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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