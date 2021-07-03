Крейчикова обыграла Севастову и вышла в четвертый раунд Уимблдона
19:24
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила представительницу Латвии Анастасию Севастову (7:6 (7:1), 3:6, 7:5) в матче третьего раунда Уимблдона в женском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и 33 минуты. В следующем раунде Барти сыграет с победительницей пары Эшли Барти (Австралия) — Катержина Синякова (Чехия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Барбора Крейчикова (Чехия, 14) — Анастасия Севастова (Латвия) — 7:6 (7:1), 3:6, 7:5
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