Крейчикова обыграла Севастову и вышла в четвертый раунд Уимблдона

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила представительницу Латвии Анастасию Севастову (7:6 (7:1), 3:6, 7:5) в матче третьего раунда Уимблдона в женском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 33 минуты. В следующем раунде Барти сыграет с победительницей пары Эшли Барти (Австралия) — Катержина Синякова (Чехия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 14) — Анастасия Севастова (Латвия) — 7:6 (7:1), 3:6, 7:5