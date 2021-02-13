Звонарева в паре с Зигемунд вышла в третий круг Australian Open

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд одержали победу во втором круге парного разряда Australian Open. В двух сетах они переиграли украинок Катерину Бондаренко и Надежду Киченок.

Следующими соперницами Звонаревой и Зигемунд будут бельгийка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 16) — Катерина Бондаренко/Надежда Киченок (Украина) — 6:4, 6:2