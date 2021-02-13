Звонарева в паре с Зигемунд вышла в третий круг Australian Open
06:27
Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд одержали победу во втором круге парного разряда Australian Open. В двух сетах они переиграли украинок Катерину Бондаренко и Надежду Киченок.
Следующими соперницами Звонаревой и Зигемунд будут бельгийка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 16) — Катерина Бондаренко/Надежда Киченок (Украина) — 6:4, 6:2
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