Свитолина прокомментировала победу над Путинцевой
Украинская теннисистка Элина Свитолина 13 февраля прокомментировала в интервью сайту WTA победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (6:4, 6:0) в третьем круге Australian Open.
«Это был нелегкий матч для меня. У нас с Путинцевой часто бывали эпические сражения, сегодня же как-то все прошло спокойно. У Юлии необычный стиль, мне было непросто перестроиться после предыдущих встреч. Но как только привыкла, все пошло по накатанной», — заявила украинка.
В 1/8 финала Свитолина сыграет против американки Джессики Пегулы, которая в двух сетах разобралась с француженкой Кристиной Младенович — 6:2, 6:1.
Дополнительная информация:
https://www.wtatennis.com/news/2025880/svitolina-maintains-putintseva-mastery-pegula-keeps-run-alive
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю