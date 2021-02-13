Свитолина прокомментировала победу над Путинцевой

Украинская теннисистка Элина Свитолина 13 февраля прокомментировала в интервью сайту WTA победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (6:4, 6:0) в третьем круге Australian Open.

«Это был нелегкий матч для меня. У нас с Путинцевой часто бывали эпические сражения, сегодня же как-то все прошло спокойно. У Юлии необычный стиль, мне было непросто перестроиться после предыдущих встреч. Но как только привыкла, все пошло по накатанной», — заявила украинка.

В 1/8 финала Свитолина сыграет против американки Джессики Пегулы, которая в двух сетах разобралась с француженкой Кристиной Младенович — 6:2, 6:1.