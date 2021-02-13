Свитолина вышла в 1/8 финала Australian Open
05:28
Украинка Элина Свитолина одержала победу в третьем круге турнира Australian Open. В двух сетах она переиграла Юлию Путинцеву из Казахстана.
Также в 1/8 финала вышли американка Джессика Пегула и чешка Каролина Мухова.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Джессика Пегула (США) — Кристина Младенович (Франция) — 6:2, 6:1
Элина Свитолина (Украина) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:0
Каролина Мухова (Чехия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 7:5, 7:5
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