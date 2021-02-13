Свитолина вышла в 1/8 финала Australian Open

Украинка Элина Свитолина одержала победу в третьем круге турнира Australian Open. В двух сетах она переиграла Юлию Путинцеву из Казахстана.

Также в 1/8 финала вышли американка Джессика Пегула и чешка Каролина Мухова.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Джессика Пегула (США) — Кристина Младенович (Франция) — 6:2, 6:1

Элина Свитолина (Украина) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:0

Каролина Мухова (Чехия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 7:5, 7:5