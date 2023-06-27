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Сегодня, 18:34

Звонарева, Шнайдер и Эрика Андреева вышли в полуфинал квалификации Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские теннисистки Диана Шнайдер, Вера Звонарева и Эрика Андреева пробились в полуфинал квалификации Уимблдона.

Шнайдер в матче 1/4 финала обыграла американку Лив Ховде со счетом 7:5, 6:2, Звонарева в трех сетах победила бразильскую спортсменку Лауру Пигосси (5:7, 7:6 (7:5), 6:2), а Андреева оказалась сильнее Далилы Якупович из Словении (3:6, 6:4, 6:4).

Ранее в полуфинал квалификации Уимблдона также вышла Мирра Андреева, а Дарья Астахова проиграла Тамаре Зиданшек в 1/4 финала (6:3, 4:6, 4:6).

Теннис
Уимблдон
Вера Звонарева
Диана Шнайдер
Эрика Андреева
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