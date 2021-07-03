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Звонарева не смогла выйти в третий круг микста на Уимблдоне

22:44
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Россиянка Вера Звонарева в паре с эквадорцем Гонсало Эскобар не смогла выйти в третий круг микста на Уимблдонском турнире.

Во втором круге они проиграли словенке Андрее Клепач и голландцу Жану-Жюльену Рожеру со счетом 6:7 (5:7), 4:6.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Микст

Парный разряд

Второй круг

Андрея Клепач/Жан-Жюльен Рожер (Словения/Голландия, 14) — Вера Звонарева/Гонсало Эскобар (Россия/Эквадор) — 7:6 (7:5), 6:4

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