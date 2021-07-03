Барти обыграла Синякову и вышла в четвертый круг Уимблдона
22:05
Австралийская теннисистка Эшли Барти победила чешку Катержину Синякову (6:3, 7:5) в третьем раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.
Следующей соперницей австралийки станет Барбора Крейчикова из Чехии.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 7:5
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