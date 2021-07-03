Даниил Медведев одержал волевую победу над Чиличем на Уимблдоне, уступив в первых двух сетах

Россиянин Даниил Медведев одержал волевую победу над хорватом Марином Чиличем в третьем круге Уимблдона.

Медведев проиграл первые два сета, но затем смог переломить ход встречи и довести матч до победы. В решающем, пятом сете Медведев вел со счетом 5:0, но Чилич смог немного возродить интригу. В итоге, Даниил выиграл в пятом сете со счетом 6:2. Встреча продолжалась 3 часа и 42 минуты.

Россиянин впервые в карьере отыгрался с 0:2 по партиям. Теперь его баланс в пятисетовых матчах составляет 2:6.

В 1/8 финала соперником Медведева станет представитель Польши Хуберт Хуркач.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Марин Чилич (Хорватия, 32) — 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2