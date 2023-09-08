Рам и Солсбери третий раз подряд выиграли US Open в парном разряде
Американец Раджив Рам и англичанин Джо Солсбери выиграли US Open-2023 в парном разряде среди мужчин.
В финале они обыграли индийца Рохана Бопанна и австралийца Мэттью Эбдена со счетом 2:6, 6:3, 6:4. Продолжительность игры составила 2 часа 4 минуты.
39-летний Рам и 31-летний Солсбери в третий раз подряд выиграли парный US Open.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Парный разряд
Финал
Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 3) — Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 6) — 2:6, 6:3, 6:4
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