Зверев вышел в третий круг Уимблдона
15:29
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг Уимблдона, обыграв американца Тенниса Сандгрена со счетом 7:5, 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 44 минуты.
Следующим соперником Зверева станет победитель встречи между американцами Тейлором Фрицем и Стивом Джонсоном.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 4) — Теннис Сандгрен (США) — 7:5, 6:2, 6:3
Альяж Бедене (Словения) — Йошихито Нишиока (Япония) — 6:1, 6:0, 6:2
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