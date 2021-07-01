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Зверев вышел в третий круг Уимблдона

15:29
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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг Уимблдона, обыграв американца Тенниса Сандгрена со счетом 7:5, 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 44 минуты.

Следующим соперником Зверева станет победитель встречи между американцами Тейлором Фрицем и Стивом Джонсоном.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Теннис Сандгрен (США) — 7:5, 6:2, 6:3

Альяж Бедене (Словения) — Йошихито Нишиока (Япония) — 6:1, 6:0, 6:2

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