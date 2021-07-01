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Определилась соперница Павлюченковой по третьему кругу Уимблдона

15:32
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Каролина Мухова из Чехии вышла в третий круг Уимблдона, обыграв итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:3, 5:7, 6:3.

Следующей соперницей Муховой станет российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Мухова (Чехия, 19) — Камила Джорджи (Италия) — 6:3, 5:7, 6:3

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