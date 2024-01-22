Соболенко — Крейчикова: время начала и где смотреть трансляцию матча Australian Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой в рамках 1/4 финала Australian Open во вторник, 23 января. Начало — не ранее 11.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня на Australian Open.
В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).
Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.
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