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22 января, 21:00

Соболенко — Крейчикова: время начала и где смотреть трансляцию матча Australian Open

Матч 1/4 финала Australian Open Соболенко — Крейчикова начнется в 11:00 23 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой в рамках 1/4 финала Australian Open во вторник, 23 января. Начало — не ранее 11.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня на Australian Open.
В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

В этом году белоруска и чешка встречались 4 раза — 3 победы на счету Соболенко, одна — у Крейчиковой. Барбора уже установила повторила свой рекорд на этом турнире — ранее она выходила в 1/4 финала в 2022 году&

Соболенко — действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии. В прошлом году она в финале в трех сетах победила Елену Рыбакину (4:6, 6:3, 6:4).

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
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