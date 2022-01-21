Зверев обыграл Албота и сыграет с Шаповаловым в четвертом круге Australian Open
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертый круг Australian Open.
В третьем круге Зверев победил молдаванина Раду Албота в трех сетах — 6:3, 6:4, 6:4.
В четвертом круге немец встретится с канадцем Денисом Шаповаловым, который ранее обыграл американца Райлли Опелку.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 3) — Раду Албот (Молдавия, Q) — 6:3, 6:4, 6:4
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