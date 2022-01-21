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Сегодня, 11:46

Зверев обыграл Албота и сыграет с Шаповаловым в четвертом круге Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертый круг Australian Open.

В третьем круге Зверев победил молдаванина Раду Албота в трех сетах — 6:3, 6:4, 6:4.

В четвертом круге немец встретится с канадцем Денисом Шаповаловым, который ранее обыграл американца Райлли Опелку.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Раду Албот (Молдавия, Q) — 6:3, 6:4, 6:4

Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Денис Шаповалов
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