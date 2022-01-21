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Сегодня, 11:27

Берреттини победил Алькараса в третьем круге Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в четвертый круг Australian Open.

В третьем круге Берреттини победил испанца Карлоса Алькараса в пяти сетах — 6:2, 7:6 (7:3), 4:6, 2:6, 7:6 (10:5).

В четвертом круге Берреттини встретится с победителем матча Себастьян Корда (США) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 19).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Маттео Берреттини (Италия, 7) — Карлос Алькарас (Испания, 31) — 6:2, 7:6 (7:3), 4:6, 2:6, 7:6 (10:5).

Теннис
Australian Open
Маттео Берреттини
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