Жеребьевка Australian Open отложена из-за ситуации с Джоковичем

Жеребьевка Australian Open отложена из-за неопределенности с визой первой ракетки мира Новака Джоковича, информирует ESPN. Она должна была начаться в 07.00 по московском времени.

Как отмечается, сегодня министр иммиграции Алекс Хоук примет решение, стоит ли аннулировать визу сербского теннисиста, который не вакцинирован от коронавируса, что требуют правила пребывания в Австралии.

Время жеребьевки пока отложено до 08.15 по московскому временни.

Напомним, Джокович столкнулся с проблемами при въезде в Австралию на Australian Open из-за медотвода от вакцинации, его визу аннулировали. Серба должны были депортировать, но его адвокаты подали апелляцию в федеральный суд и добились отмены решения погранслужбы. До суда, который прошел в понедельник, первая ракетка мира четыре дня находился в специальном отеле для мигрантов.

Хотя решение о депортации суд временно отменил, министр иммиграции может самолично аннулировать визу и выдворить Джоковича из страны.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.