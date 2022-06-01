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Сегодня, 16:23

Земфира и Рената Литвинова болели за Касаткину в четвертьфинале «Ролан Гаррос» из бокса теннисистки

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Земфира и Рената Литвинова на четвертьфинальном матче Дарьи Касаткиной.

Российскую теннисистку Дарью Касаткину в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» поддерживали певица Земфира и актриса Рената Литвинова.

Российские знаменитости следили за матчем из бокса Касаткиной.

20-я ракетка мира в четвертьфинале турнира обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинала турнира «Большого шлема».

За выход в финал «Ролан Гаррос» россиянка поборется с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США).

Теннис
Дарья Касаткина
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