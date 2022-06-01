Тарпищев объяснил, за счет чего Касаткина обыграла Кудерметову в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу российской теннисистки Дарьи Касаткиной над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» (6:4, 7:6 (7:5).

«Касаткина играла длинно, разнообразно и навязала свой теннис Кудерметовой. В тактико-технической игре выиграла прежде всего. Кудерметовой надо было рвать игру, действовать на более высоких скоростях, чтобы рассчитывать на успех», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Касаткина впервые в карьере вышла в 1/2 финала турнира «Большого шлема».

В полуфинале турнира Касаткина сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США).