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Сегодня, 10:22

Юрист оценила вероятность успеха иска организаторов Уимблдона из-за лишения рейтинговых очков турнира

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила вероятность успеха иска организаторов Уимблдона на ATP и WTA из-за лишения рейтинговых очков турнира.

«Тяжело говорить о каких-то шансах в этом деле. Думаю, тут 50 на 50, что дело будет выиграно. Генеральная линия была определена профессиональными Федерациями — ATP и WTA. Они имели право. Организатор ушел от общей линии, которая установлена профессиональной Федерацией. Но организаторы имеют право устанавливать свои критерии участия. Будет рассматриваться в данном деле, насколько данная норма соответствует и не является ли эта норма дискриминационной», — сказала Анцелиович «СЭ».

Сообщается, что Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open намерены поддержать Уимблдон в этом разбирательсте.

В пятницу, 20 мая, АТР и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки из-за отказа организаторов допускать российских и белорусских игроков.

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