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Сегодня, 09:29

Рублев прокомментировал выход во второй круг «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями после победы над корейцем Квон Сон У в первом круге «Ролан Гаррос». Игра закончилась со счетом 6:7, 6:3, 6:2, 6:4.

«Я знал, что он может бить сильно по мячу и играть по-настоящему стабильно. В первом сете он действительно играл на очень высоком уровне. Было сложно. Но я постепенно старался найти путь, как играть все лучше и лучше. В конце я играл гораздо лучше, чем в начале матча», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Андрей Рублев встретится с аргентинцем Федерико Дельбонисом.

Теннис
Андрей Рублев
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