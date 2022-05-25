Рублев прокомментировал выход во второй круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями после победы над корейцем Квон Сон У в первом круге «Ролан Гаррос». Игра закончилась со счетом 6:7, 6:3, 6:2, 6:4.

«Я знал, что он может бить сильно по мячу и играть по-настоящему стабильно. В первом сете он действительно играл на очень высоком уровне. Было сложно. Но я постепенно старался найти путь, как играть все лучше и лучше. В конце я играл гораздо лучше, чем в начале матча», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Андрей Рублев встретится с аргентинцем Федерико Дельбонисом.