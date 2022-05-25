Организаторы Уимблдона начали рассматривать возможность подачи иска на ATP и WTA за лишение рейтинговых очков

Организаторы Уимблдона рассматривают вопрос подачи иска на ATP и WTA, которые лишили турнир рейтинговых очков, информирует The Times.

По данным источника, речь идет о нарушении долгосрочного контракта со стороны ATP и WTA. Соглашение дает возможность организаторам Уимблдона начислять рейтинговые очки за выступления на турнире.

Сообщается, что Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open намерены поддержать Уимблдон в этом разбирательсте.

В пятницу, 20 мая, АТР и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки из-за отказа организаторов допускать российских и белорусских игроков.