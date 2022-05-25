Украинская теннисистка Костюк обвинила Азаренко в лишении Уимблдона рейтинговых очков

Украинская теннисистка Марта Костюк обвинила белоруску Викторию Азаренко, входящую в совет игроков Женской теннисной ассоциации (WTA), в предвзятом отношении касательно решения по вопросу лишения очков Уимблдона.

20 мая Ассоциация теннисистов профессионалов (АТР) и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки из-за отказа организаторов допускать российских и белорусских теннисистов.

«Посмотрите, что сказали Джокович и Надаль, — приводит слова Костюк Reutres. — Как можно рассчитывать получить поддержку от тура, когда лучшие теннисисты говорят такие вещи? Азаренко находится в совете WTA, принимает решения об очках на Уимблдоне, где она даже не участвует. Она говорит, что у нее нет личной заинтересованности в принятии решений. Это нелепо».

Напомним, организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала теннисистам из России и Белоруссии в допуске к соревнованиям.