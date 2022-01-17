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Сегодня, 18:16

Появилось видео возвращения Джоковича в Сербию

Иван Шитик
Корреспондент

Сербский теннисист Новак Джокович прилетел в Сербию. Однако он не вышел к людям, которые собрались у аэропорта в Белграде, чтобы поддержать его.

Напомним, сербский теннисист в воскресенье покинул Австралию, где ему аннулировали визу. Спортсмен вылетел из Мельбурна рейсом в Дубай.

В начале января спортсмена задержали в аэропорту Мельбурна из-за того, что он не смог предоставить документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После этого виза Джоковича была аннулирована. Позже Федеральный суд в Мельбурне отменил это решение, но власти страны 14 января повторно аннулировали визу.

Новак Джокович
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