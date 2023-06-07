Янчук считает, что выступление на Открытом чемпионате Франции придаст уверенности Хачанову

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российский теннисист Карен Хачанов показал достойный результат на «Ролан Гаррос».

«Хачанов показал достойное выступление на «Ролан Гаррос», видно, что у него вырос класс. Если говорить о вчерашнем матче с Джоковичем, то первый сет он доминировал, превосходил соперника в силе ударов, показывал надежную и зрелую игру. Джокович растерялся и не мог качественно выполнять любимые удары. Во втором сете Хачанов не оказывал такого давления, игра подравнялась, Джокович пришел в себя, у него пошли укороченные удары. Карен либо не успевал, либо Новак перехватывал инициативу. Все равно я считаю, что Карен может занести это выступление в плюс, думаю, оно придаст ему уверенности в будущем», — приводит ТАСС слова Янчука.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. По итогам «Ролан Гаррос» российский теннисист вернется в топ-10 рейтинга АТР.