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Сегодня, 09:24

Янчук назвал Джоковича фаворитом в матче с Рублевым

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что у сербского теннисиста Новака Джоковича больше шансов победить в четвертьфинальном матче Уимблдона, чем у россиянина Андрея Рублева.

«Рублев и Джокович абсолютно закономерно вышли в четвертьфинал, так должно было быть. Джокович — очень универсальный игрок, он очень опытный. Возможно, за счет агрессивных ударов Андрей сможет пробить оборону Новака, но это не факт. У Джоковича больше шансов, он все-таки играет разнообразнее, интереснее. Посмотрим, что в итоге получится», — приводит ТАСС слова Янчука.

Матч между теннисистами пройдет 11 июля и начнется в 17.00 по московскому времени.

Рублев стал десятым действующим игроком, который выходил в четвертьфиналы всех турниров «Большого шлема».

Источник: https://tass.ru/sport/18241193
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Виктор Янчук
Новак Джокович
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