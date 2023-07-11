Чесноков считает, что Рублеву будет крайне тяжело обыграть Джоковича в четвертьфинале Уимблдона

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем в рамках четвертьфинала Уимблдона-2023.

«Андрей молодец, что вышел в четвертьфинал, но он провел довольно тяжелый пятисетовый матч против Бублика. Джокович сейчас находится в потрясающей форме, он здорово играет и пока не встретил большого сопротивления. Я думаю, Андрею будет крайне тяжело победить. Если вспомнить их предыдущий матч, который прошел на Australian Open в этом году, то там борьба была только в первом сете, а дальше Джокович не оставил никаких шансов Рублеву», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Матч между теннисистами пройдет 11 июля и начнется в 17.00 по московскому времени.

Рублев стал десятым действующим игроком, который выходил в четвертьфиналы всех турниров «Большого шлема».