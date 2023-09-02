Возняцки вышла в четвертый круг US Open

Датская теннисистка Каролин Возняцки обыграла американку Дженнифер Брэди в третьем круге US Open-2023.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут.

623-я ракетка мира Возняцки 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету 433-й ракетки мира Брэди 1 эйс, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертом круге турнира 33-летняя датчанка сыграет с победительницей матча Элисе Мертенс (Бельгия) — Коко Гауфф (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Каролин Возняцки (Дания, WC) — Дженнифер Брэди (США) — 4:6, 6:3, 6:1