Возняцки вышла в четвертый круг US Open
Датская теннисистка Каролин Возняцки обыграла американку Дженнифер Брэди в третьем круге US Open-2023.
Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут.
623-я ракетка мира Возняцки 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету 433-й ракетки мира Брэди 1 эйс, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
В четвертом круге турнира 33-летняя датчанка сыграет с победительницей матча Элисе Мертенс (Бельгия) — Коко Гауфф (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Каролин Возняцки (Дания, WC) — Дженнифер Брэди (США) — 4:6, 6:3, 6:1
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