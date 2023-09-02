Сербский теннисист Новак Джокович встретится со своим соотечественником Ласло Джере в матче третьего круга турнира серии «Большого шлема» US Open-2023 в ночь на субботу, 2 сентября. Матч начнется не ранее 03:30 (по московскому времени).

Бесплатная видеотрансляция игры Открытого чемпионата США Джере — Джокович будет доступна в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи с самыми интересными событиями.

В первом круге Джокович в трех сетах оформил победу над Александром Мюллером (6-0, 6-2, 6-3), а во втором раунде переиграл Бернабе Сапату Мираллеса (6-4, 6-1, 6-1). Джере победил Брендона Накашимы (7-5, 6-4, 6-4) и оказался сильнее Уго Гастона (6-1, 6-2, 6-3).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»