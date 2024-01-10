Восемь россиян попали в число сеяных на Australian Open

Восемь представителей России попали в число сеяных на турнире «Большого шлема» Australian Open.

В мужской сетке среди сеяных — три российских теннисиста: Даниил Медведев (3), Андрей Рублев (5) и Карен Хачанов (15).

В женской сетке — пять спортсменок из России: Людмила Самсонова (13), Дарья Касаткина (14), Вероника Кудерметова (15), Екатерина Александрова (17) и Анастасия Потапова (23).

Первым «сеяным» в мужской сетке стал серб Новак Джокович, первой сеяной у женщин является Ига Свентек из Польши.

Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января. Жеребьевка основной сетки турнира состоится 11 января.