Россиянки Захарова и Тимофеева вышли в финал квалификации Australian Open

Российские теннисистки Анастасия Захарова и Мария Тимофеева вышли в финал квалификации Australian Open.

В полуфинале Захарова обыграла шведку Ребекку Петерсон (6:4, 2:6, 6:4), а Тимофеева — австралийку Астру Шарма (6:2, 6:4).

В финале квалификации Анастасия Захарова сыграет с победителем матча Марина Бассольс (Испания) — Симона Вальтерт (Швейцария), а Мария Тимофеева — с победителем встречи Присцилла Хон (Австралия) — Далма Галфи (Венгрия).

Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января. Жеребьевка основной сетки турнира состоится 11 января.