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14 января, 23:09

Жюстин Энен: «Для Джоковича сейчас лучше не играть на Australian Open»

Евгений Петров
Корреспондент

Бывшая бельгийская теннисистка Жюстин Энен прокомментировала скандал с сербом Новаком Джоковичем. Он не сможет сыграть на Australian Open, так как его депортируют из Австралии.

«Я думаю, сейчас лучше всего, если он сейчас не будет играть, — цитирует Энен The Guardian. — Когда все так сложно, я не говорю, что он не должен бороться, потому что он думает, что все делает правильно. Но сейчас многие австралийцы не хотят, чтобы он играл. Наверное, для всех лучше, чтобы он сейчас не играл на турнире: для тенниса, для турнира и, вероятно, для него самого».

Сегодня, 14 января, стало известно, что виза Джоковича аннулирована во второй раз решением министра иммиграции Австралии Алекса Хоука. Серб должен быть депортирован из страны

Жюстин Энен
Новак Джокович
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