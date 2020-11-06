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Власти Австралии не одобрили проведение Australian Open в «пузыре»

22:34

Словацкий теннисист Лукаш Лацко опубликовал в своем Twitter сообщение от АТР по поводу проведения Открытого чемпионата Австралии.

«К сожалению, местные власти не предоставили нам достаточного количества информации для принятия решения. Мы регулярно проводим совещания с Tennis Australia. Турнир обязательно состоится, однако нам предстоит определить, как будет проходить карантин.

Сейчас проведение соревнований в «пузыре» по примеру Нью-Йорка и Парижа не представляется возможным. Федерация тенниса Австралии хочет обжаловать это решение. В текущей ситуации мы все должны сохранять спокойствие и ждать дальнейшего развития событий», — говорится в тексте сообщения.

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