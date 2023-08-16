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Сегодня, 19:57

Винус, Возняцки, Изнер и Джонсон получили wild card на US Open-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны обладатели wild card на Открытый чемпионат США-2023.

Среди женщин приглашения получили двукратная чемпионка турнира Винус Уильямс, Каролин Возняцки, Кайла Дэй, Фиона Ферро, Сторм Хантер, Эшлин Крюгер, Робин Монтгомери и Клерви Нгунуэ.

У мужчин wild card получили Джон Изнер, Стив Джонсон, Алекс Микельсен, Бенжамен Бонзи, Ринки Хиджиката, Лернер Тиен, Майкл Ммо и Итан Куинн.

US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября. Ранее с турнира снялись Марин Чилич и Денис Шаповалов.

Теннис
US Open
Винус Уильямс
Джон Изнер
Каролин Возняцки
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