Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:51

Гауфф оценила свои шансы на успешное выступление на US Open

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американская теннисистка Коко Гауфф заявила, что не будет завышать или занижать свои ожидания от выступления на Открытом чемпионате США.

«Просто нужно принять, что я буду в центре внимания и также сосредоточиться на своем последовательном пути. Путь каждого из нас — это не то, что правильно и не то, что произойдет. Даже тот путь, который вы хотите для себя, может не сложиться. Нужно просто отдавать все силы здесь и сейчас. Это все, что мы можем сделать. Я собираюсь выложиться на US Open. Если все пройдет хорошо, то будет здорово. Если нет, я буду готовиться к следующему турниру. Такой подход у вас должен быть. Я не могу контролировать, как я играю. Нужно уметь принимать как хорошее, так и плохое, и продолжать усердно работать. Именно это я и собираюсь сделать на Открытом чемпионате США», — приводит Tennis World слова спортсменки.

Ранее Гауфф выиграла турнир в Цинциннати. В финале «мастерса» американка обыграла чешку Каролину Мухову со счетом 6:3, 6:4. Это первая победа для 19-летней Гауфф на турнире категории WTA 1000. Всего на ее счету 5 титулов в одиночном разряде.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/WTA_Tennis/136621/cori-gauff-addresses-us-open-chances-after-first-wta-1000-title-/
Теннис
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винус, Возняцки, Изнер и Джонсон получили wild card на US Open-2023
Новости
RSS RSS
Все новости