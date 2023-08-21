Гауфф оценила свои шансы на успешное выступление на US Open

Американская теннисистка Коко Гауфф заявила, что не будет завышать или занижать свои ожидания от выступления на Открытом чемпионате США.

«Просто нужно принять, что я буду в центре внимания и также сосредоточиться на своем последовательном пути. Путь каждого из нас — это не то, что правильно и не то, что произойдет. Даже тот путь, который вы хотите для себя, может не сложиться. Нужно просто отдавать все силы здесь и сейчас. Это все, что мы можем сделать. Я собираюсь выложиться на US Open. Если все пройдет хорошо, то будет здорово. Если нет, я буду готовиться к следующему турниру. Такой подход у вас должен быть. Я не могу контролировать, как я играю. Нужно уметь принимать как хорошее, так и плохое, и продолжать усердно работать. Именно это я и собираюсь сделать на Открытом чемпионате США», — приводит Tennis World слова спортсменки.

Ранее Гауфф выиграла турнир в Цинциннати. В финале «мастерса» американка обыграла чешку Каролину Мухову со счетом 6:3, 6:4. Это первая победа для 19-летней Гауфф на турнире категории WTA 1000. Всего на ее счету 5 титулов в одиночном разряде.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.