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Сегодня, 15:45

Вихлянцева: «Не считаю, что наши теннисистки провалились на US Open»

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева отреагировала на то, что никто из российских спортсменок не вышел четвертьфинал US Open.

«Если посмотреть, например, на Мирру Андрееву, то она уже во втором круге встретилась с Гауфф, которая вышла в финал. Если бы она встретилась с ней чуть позже, а не во втором круге, то какую-то сенсацию от Андреевой можно было ожидать. Другие наши теннисистки не прошли в четвертьфинал, такое бывает. Я не считаю, что это провал для наших девушек на US Open», — сказала Вихлянцева Metaratings.ru.

В финале US Open белоруска Арина Соболенко сыграет с американкой Коко Гауфф.

Источник: https://metaratings.ru/news/vikhlyanceva-ne-schitayu-chto-nashi-tennisistki-provalilis-na-us-open-282241/
US Open
Наталья Вихлянцева
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