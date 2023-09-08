Чесноков надеется, что Медведев покажет что-то гениальное в матче с Алькарасом

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале US Open.

«Если вспоминать их два последних матча, которые Даниил проиграл, то ожидания пессимистичные. Но сейчас Даниил хорошо играет, здорово двигается, держит корт. Он здорово выдерживал удары Андрея Рублева, но сейчас придется трудиться еще больше. Я считаю, что у Алькараса будет преимущество, но я надеюсь, что Даниил сможет показать что-то гениальное и выиграть матч, это вполне возможно», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Медведев сыграет с Алькарасом в субботу, 9 сентября. В четвертьфинале US Open российский теннисист обыграл соотечественника Андрея Рублева.