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Веснина вышла во второй круг на Уимблдоне

23:07
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Российская теннисистка Елена Веснина с победы стартовала на Уимблдоне. В первом круге она победила представительницу Италии Мартину Тревизан в двух сетах — 7:5, 6:1.

Веснина в декабре 2020 года возобновила выступления после рождения ребенка. Она занимает 370-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в основную сетку Уимблдона спортсменка попала по специальному рейтингу.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Веснина (Россия) — Мартина Тревизан (Италия) — 7:5, 6:1

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Иван Шитик все материалы автора

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