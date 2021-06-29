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Андухар победил Эрбера в первом круге Уимблдона

23:00
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Испанец Пабло Андухар вышел во второй круг Уимблдона. Оно одолел француза Пьера-Юга Эрбера.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Алекс Болт (Австралия, WC) — Филип Краинович (Сербия) — 7:6 (7:5), 6:4, 7:5

Марк Полманс (Австралия, Q) — Лу Еньсунь (Тайвань) — 6:2, 7:5, 4:6, 6:1

Пабло Андухар (Испания) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 7:6 (9:7), 4:6, 7:6 (9:7), 5:7, 8:6

Теннис Сандгрен (США) — Норберт Гомбош (Словакия) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:1, 6:3

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Иван Шитик все материалы автора

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