Андухар победил Эрбера в первом круге Уимблдона
23:00
Испанец Пабло Андухар вышел во второй круг Уимблдона. Оно одолел француза Пьера-Юга Эрбера.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Алекс Болт (Австралия, WC) — Филип Краинович (Сербия) — 7:6 (7:5), 6:4, 7:5
Марк Полманс (Австралия, Q) — Лу Еньсунь (Тайвань) — 6:2, 7:5, 4:6, 6:1
Пабло Андухар (Испания) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 7:6 (9:7), 4:6, 7:6 (9:7), 5:7, 8:6
Теннис Сандгрен (США) — Норберт Гомбош (Словакия) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:1, 6:3
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