Гауфф: «Было трудно смотреть на то, что произошло с Сереной»
23:40
Американская теннисистка Кори Гауфф отреагировала на снятие Серены Уильямс в первом круге Уимблдона.
«Мне было трудно смотреть на то, что произошло с Сереной. Я ее большой поклонник, хоть и считаю себя ее конкурентом. Но именно она является причиной, по которой я играю в теннис. Сложно смотреть как травмируется любой игрок, особенно она», — цитирует Гауфф Tennis Majors в Twitter.
В матче с Александрой Соснович из Белоруссии 39-летняя американка отказалась от продолжения борьбы при счете 3:3 в первом сете. Серена неудачно подскользнулась и не смогла продолжить встречу.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/Tennis_Majors/status/1409966766667689985
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