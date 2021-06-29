Гауфф: «Было трудно смотреть на то, что произошло с Сереной»

Американская теннисистка Кори Гауфф отреагировала на снятие Серены Уильямс в первом круге Уимблдона.

«Мне было трудно смотреть на то, что произошло с Сереной. Я ее большой поклонник, хоть и считаю себя ее конкурентом. Но именно она является причиной, по которой я играю в теннис. Сложно смотреть как травмируется любой игрок, особенно она», — цитирует Гауфф Tennis Majors в Twitter.

В матче с Александрой Соснович из Белоруссии 39-летняя американка отказалась от продолжения борьбы при счете 3:3 в первом сете. Серена неудачно подскользнулась и не смогла продолжить встречу.