Веснина прокомментировала отказ Осаки от общения с журналистами на Roland Garros
Российская теннисистка Елена Веснина поделилась мнением об отказе Наоми Осаки от общения с журналистами на Roland Garros из-за психологического давления. 30 мая японка получила штраф в 15 тысяч долларов.
«Наоми многое делает для тенниса, для игроков, она беспокоится об их психическом здоровье. Это важно. И она молодая – конечно, она хочет все быстро изменить. Молодежь вообще смелая, прямолинейная – «революция», поехали.
Конечно, работа журналистов для нас очень важна, вы помогаете делать спорт лучше, помогаете людям ближе узнавать игроков, рассказываете о теннисе, о «Больших шлемах». Да, после сложных матчей трудно идти и разговаривать – когда упустила матчбол или что-то такое. Иногда хочется плакать. Но это часть нашей работы, и это нужно принимать.
Я не считаю, что дисквалифицировать Наоми было бы правильно, потому что она хотела сделать что-то хорошее. Хотела побороться за то, во что верит. Это тоже нужно уважать», - приводит слова Весниной Дэвид Кейн в Twitter.
Организаторы Roland Garros предупредили Осаку о том, что дальнейший отказ от выполнения своих обязательств может повлечь дальнейшие санкции. Так, японка может быть оштрафована на более крупную сумму или даже дисквалифицирована на турнирах «Большого шлема».
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