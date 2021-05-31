Веснина прокомментировала отказ Осаки от общения с журналистами на Roland Garros

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась мнением об отказе Наоми Осаки от общения с журналистами на Roland Garros из-за психологического давления. 30 мая японка получила штраф в 15 тысяч долларов.

«Наоми многое делает для тенниса, для игроков, она беспокоится об их психическом здоровье. Это важно. И она молодая – конечно, она хочет все быстро изменить. Молодежь вообще смелая, прямолинейная – «революция», поехали.

Конечно, работа журналистов для нас очень важна, вы помогаете делать спорт лучше, помогаете людям ближе узнавать игроков, рассказываете о теннисе, о «Больших шлемах». Да, после сложных матчей трудно идти и разговаривать – когда упустила матчбол или что-то такое. Иногда хочется плакать. Но это часть нашей работы, и это нужно принимать.

Я не считаю, что дисквалифицировать Наоми было бы правильно, потому что она хотела сделать что-то хорошее. Хотела побороться за то, во что верит. Это тоже нужно уважать», - приводит слова Весниной Дэвид Кейн в Twitter.

Super nuanced approach to the Osaka debate (excerpted from much longer answers). pic.twitter.com/iOKApl2wUh — David Kane (@DKTNNS) May 30, 2021

Организаторы Roland Garros предупредили Осаку о том, что дальнейший отказ от выполнения своих обязательств может повлечь дальнейшие санкции. Так, японка может быть оштрафована на более крупную сумму или даже дисквалифицирована на турнирах «Большого шлема».