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Циципас обыграл Шарди в первом раунде Roland Garros

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Греческий теннисист Стефанос Циципас победил француза Жереми Шарди (7:6, 6:3, 6:1) в первом раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и семь минут. В следующем раунде соперником грека станет победитель пары Себастьян Корда (США) — Педро Мартинес (Испания).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Жереми Шарди (Франция) — 7:6 (8:6), 6:3, 6:1

Ботик ван де Зандсюлп (Голландия, Q) — Хуберт Хуркач (Польша, 19) — 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:2, 6:2, 6:

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