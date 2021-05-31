Циципас обыграл Шарди в первом раунде Roland Garros
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Греческий теннисист Стефанос Циципас победил француза Жереми Шарди (7:6, 6:3, 6:1) в первом раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и семь минут. В следующем раунде соперником грека станет победитель пары Себастьян Корда (США) — Педро Мартинес (Испания).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Стефанос Циципас (Греция, 5) — Жереми Шарди (Франция) — 7:6 (8:6), 6:3, 6:1
Ботик ван де Зандсюлп (Голландия, Q) — Хуберт Хуркач (Польша, 19) — 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:2, 6:2, 6:
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