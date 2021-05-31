Кис вышла во второй круг Roland Garros
01:00
Американская теннисистка Меддисон Кис в первом круге Открытого чемпионата Франции обыграла француженку Осеан Доден со счетом 6:3, 3:6, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Американка сделала 5 эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.
Во втором круге Кис встретится с канадкой Лейлой Фернандес.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Мэдисон Кис (США, 23) — Осеан Доден (Франция, WC) — 6:3, 3:6, 6:1
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