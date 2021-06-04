Веснина проиграла Рыбакиной в третьем круге Roland Garros

Российская теннисистка Елена Веснина в третьем круге Открытого чемпионата Франции уступила Елене Рыбакиной из Казахстана со счетом 1:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Россиянка сделала один эйс и одну двойную ошибку, а также реализовала один брейк-пойнт.

В 1/8 финала турнира Рыбакина встретится с победительницей матча Серена Уильямс (США) — Даниэль Роуз Коллинс (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 21) — Елена Веснина (Россия) — 6:1, 6:4