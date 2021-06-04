Веснина проиграла Рыбакиной в третьем круге Roland Garros
13:19
Российская теннисистка Елена Веснина в третьем круге Открытого чемпионата Франции уступила Елене Рыбакиной из Казахстана со счетом 1:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Россиянка сделала один эйс и одну двойную ошибку, а также реализовала один брейк-пойнт.
В 1/8 финала турнира Рыбакина встретится с победительницей матча Серена Уильямс (США) — Даниэль Роуз Коллинс (США).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 21) — Елена Веснина (Россия) — 6:1, 6:4
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