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Анастасия Павлюченкова обыграла Арину Соболенко в третьем круге Roland Garros

13:53
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла спортсменку из Белоруссии Арину Соболенко в третьем круге турнира Roland Garros (6:4, 2:6, 6:0).

За выход в четвертьфинал россиянка сыграет с победительницей матча между Викторией Азаренко из Белоруссии и Мэдисон Кис из США.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — 6:4, 2:6, 6:0

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