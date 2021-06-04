Анастасия Павлюченкова обыграла Арину Соболенко в третьем круге Roland Garros

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла спортсменку из Белоруссии Арину Соболенко в третьем круге турнира Roland Garros (6:4, 2:6, 6:0).

За выход в четвертьфинал россиянка сыграет с победительницей матча между Викторией Азаренко из Белоруссии и Мэдисон Кис из США.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — 6:4, 2:6, 6:0