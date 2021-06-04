Анастасия Павлюченкова обыграла Арину Соболенко в третьем круге Roland Garros
13:53
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла спортсменку из Белоруссии Арину Соболенко в третьем круге турнира Roland Garros (6:4, 2:6, 6:0).
За выход в четвертьфинал россиянка сыграет с победительницей матча между Викторией Азаренко из Белоруссии и Мэдисон Кис из США.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — 6:4, 2:6, 6:0
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