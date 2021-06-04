Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Посольство РФ во Франции будет защищать российскую теннисистку Сизикову

12:30

Посольству РФ в Париже известно о задержании российской теннисистки Яны Сизиковой после матча на Открытом чемпионате Франции. Как отмечается, оно находится в контакте с французскими властями по данному вопросу.

«Посольству известно о задержании российской теннисистки Яны Сизиковой, участвующей в турнире «Роллан-Гаррос». Находимся в контакте с французскими властями и семьей задержанной», — цитирует «РИА Новсоти» пресс-секретаря дипмиссии Александра Макогонова.

Он отметил, что дипмиссия будет предпринимать необходимые действия по защите прав и интересов российской гражданки.

Напомним, сегодня, 4 июня, стало известно, что Сизикова задержана в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции. Ее задержали в четверг вечером, когда она выходила с сеанса массажа после матча.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210604/tennis-1735590373.html

Читайте также

Россия обыграла США в Лиге наций
Россия — Канада: все голы матча
Крикунов назвал причины поражения российской сборной в четвертьфинале чемпионата мира
Реакция игроков сборной России на поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд