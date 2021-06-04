Посольство РФ во Франции будет защищать российскую теннисистку Сизикову

Посольству РФ в Париже известно о задержании российской теннисистки Яны Сизиковой после матча на Открытом чемпионате Франции. Как отмечается, оно находится в контакте с французскими властями по данному вопросу.

«Посольству известно о задержании российской теннисистки Яны Сизиковой, участвующей в турнире «Роллан-Гаррос». Находимся в контакте с французскими властями и семьей задержанной», — цитирует «РИА Новсоти» пресс-секретаря дипмиссии Александра Макогонова.

Он отметил, что дипмиссия будет предпринимать необходимые действия по защите прав и интересов российской гражданки.

Напомним, сегодня, 4 июня, стало известно, что Сизикова задержана в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции. Ее задержали в четверг вечером, когда она выходила с сеанса массажа после матча.