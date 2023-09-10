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Сегодня, 10:58

Веснина назвала причины поражения Соболенко в финале US Open: «Слишком много рисковала и нервничала»

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» поражение белорусской теннисистки Арины Соболенко в финале US Open от американки Коко Гауфф (6:2, 3:6, 2:6).

«Обидное поражение. Для меня Арина Соболенко все равно была фаворитом в этом матче, и уровень ее игры выше. Но в этом финале победила Кори Гауфф. Она лучше справилась с волнением. Она выбрала тактику, которую хватает на долгие матчи в финале.
Арина все-таки пыталась сыграть очень остро. Слишком много рисковала. Наверное, не выигрывают турниры «Большого шлема» одними ударами навылет. Гауфф смогла навязать ей свою игру с вращением, затянула длинные розыгрыши. Было видно, как Арина очень переживает и нервничает, пытается форсировать события, начала спешить во втором сете. За счет этого Гауфф воспрянула духом, и поэтому она и победила», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

19-летняя Гауфф впервые выиграла турнир «Большого шлема». Всего у американки шесть титулов в карьере.

Теннис
US Open
Арина Соболенко
Елена Веснина
Кори Гауфф
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